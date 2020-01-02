Sports Wrap – January 2, 2020

Notable HS boys basketball scores
Dec. 26
Stansbury 46, Parowan 36
Hurricane 61, South Sevier 36
Canyon View 76, San Juan 49
Hillcrest 53, Cedar Valley 49
Cedar City 67, Uintah 43
Snow Canyon 52, Capistrano Valley Christian (Calif.) 47
Grand 79, APA West Valley 53
Friday
Stansbury 56, Cedar City 43
Tooele 55, Skyline 42
Hurricane 54, San Juan 47
Parowan 60, Uintah 40
Palm Springs (Calif.) 39,
Snow Canyon 38
Riverton 72, Cedar Valley 55
Judge Memorial 59,
Mountain Ridge 58
Grand 69,
Utah Military-Camp Williams 58
South Sevier 55,
APA West Valley 37
Morgan 84, North Summit 57
Saturday
Tooele 59, Murray 48
Hurricane 49, Stansbury 46
Cedar City 60, South Sevier 43
Canyon View 76, Uintah 43
Ben Lomond 44, ICS 40
Gahr (Calif.) 69,
Snow Canyon 59
Cottonwood 59,
Cedar Valley 55
Ridgeline 59, Kearns 30
Bear River 61, Elko (Nev.) 49
Preston (Idaho) 72, Logan 43
Bountiful 48, Juan Diego 42
Summit Academy 49,
Kearns 47
Judge Memorial 52, Skyline 41
San Juan 57, Rowland Hall 44
Parowan 61, Grand 38
North Sanpete 56, Union 53
Manti 90, ALA 64
Monday
West Jordan 55, Tooele 44
Ridgeline 54,
Summit Academy 28
Vista Murrieta (Calif.) 58,
Snow Canyon 51
Ridgeline 76, Granger 62
Cyprus 68, Cedar Valley 66
Juan Diego 76, Bear River 59
Green Canyon 67, Hunter 57
Alta 58, Judge Memorial 46
Maple Mountain 91, Carbon 24
Tuesday
Ridgeline 54,
Star Valley (Wyo.) 51
Bear River 72,
Layton Christian 55
Juan Diego 56, Granger 51
West Jordan 70,
Judge Memorial 66
Summit Academy 57, ICS 46
Notable HS girls basketball scores
Dec. 26
Stansbury 52, Hurricane 38
Grantsville 65, Canyon View 53
Cedar City 88, Tooele 38
San Juan 50, Ogden 27
Friday
Stansbury 57, San Juan 48
Grantsville 54, Hurricane 46
Canyon View 57, Tooele 47
Cedar Valley 60, Summit Academy 43
Carbon 56, Uintah 43
Enterprise 55, Canyon View 49
Timpanogos 54,
Ben Lomond 27
Green Canyon 81,
Ririe (Idaho) 52
Ridgeline 43,
Thunder Ridge (Idaho) 29
Ririe (Idaho) 58, Ridgeline 54
West 44, Ben Lomond 34
Cedar City 89, Ogden 31
Green Canyon 55,
Star Valley (Wyo.) 44
Star Valley (Wyo.) 47,
Bear River 30
Thunder Ridge (Idaho) 49,
Bear River 39
Saturday
Tooele 59,
Utah Military-Camp Williams 4
Grantsville 61, Enterprise 56
Cedar City 72, Stansbury 38
Judge Memorial 61, Uintah 35
Provo 59, Ben Lomond 21
Bear River 48, Ririe (Idaho) 44
Hurricane 55, Ogden 42
Ridgeline 43,
Star Valley (Wyo.) 42
Lehi 78, Cedar Valley 40
Green Canyon 56,
Thunder Ridge (Idaho) 40
Provo 61, Cedar Valley 57
San Juan 37, Bryce Valley 34
Manti 60, ALA 30
Millard 56, South Summit 46
Morgan 67, Clearfield 48
Summit Academy 63, West 56
Summit Academy 45,
American Heritage 33
Union 38, North Sanpete 33
Delta 39, Juab 31
Monday
Morgan 72, Bear River 61
Tuesday
Farmington 56, Sky View 35
Schedule
Friday’s games
Tooele wrestling at Gallegos Memorial Tournament at
Highland HS
Grantsville wrestling at 3A Duals, 1 p.m. at Sevier Valley Center
Grantsville girls basketball vs. Richfield, 3:30 p.m.
Dugway girls basketball vs. Pinnacle, 5:30 p.m.
Wendover girls basketball at Manila, 5:30 p.m.
Dugway boys basketball vs. Pinnacle, 7 p.m.
Tooele boys basketball vs.
Bear River, 7 p.m.
Wendover boys basketball at Manila, 7 p.m.
Tooele girls basketball at
Summit Academy, 7 p.m.
Saturday’s games
Tooele wrestling at Gallegos Memorial Tournament at
Highland HS
Grantsville wrestling at 3A Duals, 10 a.m. at Sevier Valley Center
Stansbury girls basketball at Logan, 3:30 p.m.
Grantsville boys basketball vs. Juab, 7 p.m.
Wendover girls basketball vs. Tabiona, 7 p.m.
Tuesday’s games
Stansbury girls basketball vs. Cedar Valley, 5:15 p.m.
Dugway girls basketball vs.
Green River, 5:30 p.m.
Stansbury boys basketball vs. Cedar Valley, 7 p.m.
Dugway boys basketball vs.
Green River, 7 p.m.
Grantsville girls basketball vs. Morgan, 7 p.m.